В Киеве сгорели торговые павильоны, погибла женщина - фото

Фото: ГСЧС

Сегодня, 26 июня, в Дарницком районе Киева сгорели два торговых павильона, в результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГСЧС, ночью загорелся металлический павильон по продаже овощей возле девятиэтажного жилого дома на улице Ревуцкого, 7-В. Затем огонь перекинулся на соседний павильон по приему вторсырья. Во время тушения пожара спасатели обнаружили безжизненное тело женщины в овощном павильоне.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

20 июня в центре Киева горело высотное офисное здание.