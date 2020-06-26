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В Киеве сгорели торговые павильоны, погибла женщина - фото

В Киеве сгорели торговые павильоны, погибла женщина - фото - Фото
Фото: ГСЧС
26.06.2020, 14:33

Пока неизвестно, что стало причиной возникновения пожара в торговом павильоне в Дарницком районе Киева

Сегодня, 26 июня, в Дарницком районе Киева сгорели два торговых павильона, в результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, ночью загорелся металлический павильон по продаже овощей возле девятиэтажного жилого дома на улице Ревуцкого, 7-В. Затем огонь перекинулся на соседний павильон по приему вторсырья. Во время тушения пожара спасатели обнаружили безжизненное тело женщины в овощном павильоне.

 

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Наталия Софиенко
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