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В центре Киева горело высотное офисное здание: видео

В центре Киева горело высотное офисное здание: видео - Фото
Фото: hromadske.ua
20.06.2020, 21:49

Проезд по улице Хмельницкого временно перекрывали, сообщают СМИ

В Киеве горит здание Киевпроекта на улице Богдана Хмельницкого, возле метро Театральная. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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Возгорание, по данным издания, произошло между 9 и 12 этажами.

На месте находятся не менее пяти машин скорой помощи и восемь пожарных машин. Работают около 20 спасателей ГСЧС.

Проезжая часть на улице Хмельницкого перекрыта.

Украинская правда передает, что пожар уже потушили.

Hromadske в 21:49: основные силы пожарных уехали с места происшествия, гасят отдельные очаги.

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Вадим Ребрина
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