В Киеве немца подозревают в убийстве украинки: тело нашли во время пожара

Прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданину Германии по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой, по данным правоохранителей, обнаружили в квартире по улице Михайловской. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
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В прокуратуре заявляют, что немец арендовал указанную квартиру с марта 2020 года по данный момент.
"Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в результате выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти", - заявили в прокуратуре.
Сейчас подозреваемый находится в больнице. Следствие продолжается.
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