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В Киеве немца подозревают в убийстве украинки: тело нашли во время пожара

В Киеве немца подозревают в убийстве украинки: тело нашли во время пожара - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
18.06.2020, 18:03

В прокуратуре заявляют, что подозреваемый якобы не давал потушить пожар, а затем в квартире нашли тело женщины со следами насильственной смерти

Прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданину Германии по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой, по данным правоохранителей, обнаружили в квартире по улице Михайловской. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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В прокуратуре заявляют, что немец арендовал указанную квартиру с марта 2020 года по данный момент. 

"Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в результате выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти", - заявили в прокуратуре. 

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Следствие продолжается.

  • 8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления. 

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Владислав Сердюк
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