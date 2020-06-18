В Киеве немца подозревают в убийстве украинки: тело нашли во время пожара

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Прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданину Германии по факту совершения умышленного убийства гражданки Украины, тело которой, по данным правоохранителей, обнаружили в квартире по улице Михайловской. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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В прокуратуре заявляют, что немец арендовал указанную квартиру с марта 2020 года по данный момент.

"Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в результате выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти", - заявили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Следствие продолжается.

8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления.

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