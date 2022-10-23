В Киеве снова начались стабилизационные отключения света

В Киеве начались стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

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Отключать электроэнергию начали в 11:13. ДТЭК заверяет, что прилагает все усилия, чтобы они не длились более четырех часов, но в отдельных случаях отключение может быть дольше из-за масштабности повреждений.

В ДТЭК снова призвали жителей столичного региона умеренно употреблять электроэнергию – по очереди отключать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление с 17:00 до 23:00. Бизнес просят ограничить использование внешнего освещения.

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Марко Сировой

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