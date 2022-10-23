В Киеве снова начались стабилизационные отключения света
23.10.2022, 13:20
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Киеве начались стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
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Отключать электроэнергию начали в 11:13. ДТЭК заверяет, что прилагает все усилия, чтобы они не длились более четырех часов, но в отдельных случаях отключение может быть дольше из-за масштабности повреждений.
В ДТЭК снова призвали жителей столичного региона умеренно употреблять электроэнергию – по очереди отключать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление с 17:00 до 23:00. Бизнес просят ограничить использование внешнего освещения.
- Около 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадали из-за российских ракет.
- Украинцы должны сократить потребление электроэнергии минимум на 20%, чтобы не было веерных отключений, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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