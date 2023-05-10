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В Киеве стартовал опрос по замене бюстов российских деятелей на станции метро Университет

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 15:59
В Киеве стартовал опрос по замене бюстов российских деятелей на станции метро Университет - Фото
Станции киевского метрополитена

В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по поводу украинских деятелей, бюсты которых установят на станции метро "Университет" вместо бюстов российских деятелей культуры. Об этом сообщает КГГА.

Голосование продлится до 24 мая.

Проголосовать можно в разделе "Электронная демократия" – "Опрос".

В Киеве стартовал опрос по замене бюстов российских деятелей на станции метро Университет

В Киеве стартовал опрос по замене бюстов российских деятелей на станции метро Университет
  • В конце апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.
  • 9 мая стало известно, что в Киеве внедряется проект "Стриткод: история на каждом шагу". Он поможет горожанам узнать об украинцах, в честь которых переименовали улицы.

Читайте также: Киевский дизайнер разработал новый шрифт для названия станции метро "Площадь Украинских Героев"

Вадим Ребрина
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