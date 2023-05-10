В Киеве стартовал опрос по замене бюстов российских деятелей на станции метро Университет
10.05.2023, 15:59
Станции киевского метрополитена
В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по поводу украинских деятелей, бюсты которых установят на станции метро "Университет" вместо бюстов российских деятелей культуры. Об этом сообщает КГГА.
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Голосование продлится до 24 мая.
Проголосовать можно в разделе "Электронная демократия" – "Опрос".
- В конце апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.
- 9 мая стало известно, что в Киеве внедряется проект "Стриткод: история на каждом шагу". Он поможет горожанам узнать об украинцах, в честь которых переименовали улицы.
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