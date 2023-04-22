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Зеленский подписал закон с запретом давать географические названия, связанные с Россией

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 00:02
Зеленский подписал закон с запретом давать географические названия, связанные с Россией - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Закон "О географических названиях" на сайте Верховной Рады помечен как подписанный президентом с датой 21 апреля.   

Закон был внесен в парламент 5 апреля 2022 года и окончательно принят Верховной Радой 21 марта 2023 года. 

В пункте 2 статьи 4 закона говорится, что "присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности глорифицирующих (прославляющих. – Ред), увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события, запрещается".

Закон также содержит запрет на использование символики страны-агрессора, а также список ситуаций, на которые это требование закона не распространяется (например, в музейных экспозициях, исторических исследованиях, в произведениях искусства и так далее.

    

Сергій Бережний
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дерусификация закон Владимир Зеленский географические названия
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