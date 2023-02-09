Проспект Победы стал Берестейским – в Киеве переименованы более 30 улиц
09.02.2023, 17:49
Берестейский проспект, бвыший проспект Победы (Фото - Wikipedia / Maksym Kozlenko)
Киеврада на сегодняшнем заседании переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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Как написал Кличко, в числе прочих переименованы:
- проспект Победы в проспект Берестейский,
- площадь Победы в площадь Галицкую,
- переулок Мичурина в переулок Болсуновский,
- Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе,
- улица Петровская в улицу Вознесенский Яр.
- 9 ноября 2022 года в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.
- 28 декабря в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.
- 8 февраля 2023 года Министерство культуры одобрило демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве.
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