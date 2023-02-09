UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Проспект Победы стал Берестейским – в Киеве переименованы более 30 улиц

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 17:49
Проспект Победы стал Берестейским – в Киеве переименованы более 30 улиц - Фото
Берестейский проспект, бвыший проспект Победы (Фото - Wikipedia / Maksym Kozlenko)

Киеврада на сегодняшнем заседании переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как написал Кличко, в числе прочих переименованы: 

- проспект Победы в проспект Берестейский,
- площадь Победы в площадь Галицкую,
- переулок Мичурина в переулок Болсуновский,
- Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе,
- улица Петровская в улицу Вознесенский Яр.

  • 9 ноября 2022 года в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.
  • 28 декабря в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.
  • 8 февраля 2023 года Министерство культуры одобрило демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
декоммунизация киеврада киев переименование переименование улиц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 