Проспект Победы стал Берестейским – в Киеве переименованы более 30 улиц

Киеврада на сегодняшнем заседании переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Как написал Кличко, в числе прочих переименованы:

- проспект Победы в проспект Берестейский,

- площадь Победы в площадь Галицкую,

- переулок Мичурина в переулок Болсуновский,

- Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе,

- улица Петровская в улицу Вознесенский Яр.

9 ноября 2022 года в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.

28 декабря в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.

8 февраля 2023 года Министерство культуры одобрило демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве.

Сергій Бережний

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