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В Одессе демонтируют памятник Екатерине II – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 23:42
В Одессе демонтируют памятник Екатерине II – фото, видео - Фото
Памятник Екатерине II и ее сподвижникам в Одессе (Фото - uk.wikipedia.org)

Сегодня, 28 декабря, в Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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"Одесса. Начали", – написал он и опубликовал соответствующее фото.

На изображении видно, что демонтаж начали с таблички.

В Одессе демонтируют памятник Екатерине II – фото, видео

Памятник Екатерине II демонтируют и передадут на хранение в Одесский художественный музей.

Демонтаж памятника.

В Одессе демонтируют памятник Екатерине II – фото, видео

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Наталія Медведєва
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Одесса памятник Екатерина II
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