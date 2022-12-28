В Одессе демонтируют памятник Екатерине II – фото, видео
28.12.2022, 23:42
Памятник Екатерине II и ее сподвижникам в Одессе (Фото - uk.wikipedia.org)
Сегодня, 28 декабря, в Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
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"Одесса. Начали", – написал он и опубликовал соответствующее фото.
На изображении видно, что демонтаж начали с таблички.
Памятник Екатерине II демонтируют и передадут на хранение в Одесский художественный музей.
Демонтаж памятника.
- В июле украинцы поддержали сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому горсовету.
- 28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.
- 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
- 7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
- 30 ноября Одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову.
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