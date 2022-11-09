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Пушкин в петле. В Харькове снесли бюст русского поэта – видео

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09.11.2022, 16:36
Пушкин в петле. В Харькове снесли бюст русского поэта – видео - Фото
Скриншот с видео

В Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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"Его дальнейшую судьбу – будет ли он храниться в музее или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова – будут решать харьковчане после Победы Украины", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что Харьков является одним из наиболее пострадавших от рашистского оружия городов Украины, и отметили, что понимают чувства тех харьковчан, которые не желают видеть в своем городе российские топонимы, и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города.

"Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", – сообщили в горсовете.

  • Сегодня в Ужгороде снесли советский памятник "освободителям" у украинско-словацкой границы. Рассматривается возможность установки на его месте памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128 ОГШБр.
Вадим Ребрина
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памятник Харьков александр пушкин
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