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В Ужгороде снесли памятник советским "освободителям": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 12:19
Скриншот с видео
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В Ужгороде снесли советский памятник "освободителям" у украинско-словацкой границы. Рассматривается возможность установки на его месте памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр. Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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По его словам, профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для разработки концепта.

  • Памятник российской императрице Екатерине II на одноименной площади в Одессе обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
Вадим Ребрина
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