Минкульт одобрил демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве, с первым уже работают
Министерство культуры и информационной политики одобрило демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МКИП.
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"Памятники Ватутину и Чкалову должны быть демонтированы в ближайшее время", – говорится в сообщении Минкульта.
Местный Telegram-канал опубликовал видео начала работ по демонтажу памятника Чкалову.
Депутат Киевсовета Алина Михайлова уточнила, что памятник Чкалову пока не сносят.
По ее словам, сотрудники коммунальных служб сегодня, 8 февраля, осмотрели постамент, обнесли памятник забором и поставили табличку, что он будет вскоре демонтирован.
"Сегодня рабочая группа должна дать поручение Департаменту благоустройства на демонтаж. Но в любом случае это вопрос ближайшего времени", – написала Михайлова.
В МКИП признали не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины объекты культурного наследия:
- памятник генералу армии Николаю Ватутину, расположенному в Мариинском парке Киева;
- памятник российскому летчику Валерию Чкалову, расположенный по ул. Олеся Гончара в Киеве.
Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Как отмечается, вопрос переноса вышеупомянутых памятников КГГА могла решить без вмешательства министерства, но после решения МКИП горгосадминистрация Киева должна демонтировать и перенести монументы.
- 9 ноября в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.
- 28 декабря в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.
- 28 января экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину.
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