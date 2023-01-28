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Комиссия Минкульта рекомендовала Киеву демонтировать памятник Ватутину

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 14:46
Комиссия Минкульта рекомендовала Киеву демонтировать памятник Ватутину - Фото
Памятник Ватутину в Киеве (Фото: Радио Свобода)

Экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщил в Telegram глава МКИП Александр Ткаченко.

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Как отмечается, 25 января состоялось заседание экспертной комиссии МКИП о дальнейшей судьбе памятников советских и российских деятелей в Киеве.

Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину комиссия рекомендовала Киевской городской госадминистрации демонтировать и перенести его.

Также рекомендуется признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства.

Петиция о сносе памятника генералу Ватутину в столице собрала 10 000 голосов еще в мае 2020 года.

  • 9 ноября в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.
  • 28 декабря в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.

Читайте также: В Ужгороде снесли памятник советским "освободителям": видео

Наталія Медведєва
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