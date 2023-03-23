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Площадь Толстого стала площадью Украинских Героев: Киеврада утвердила 16 переименований

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 18:41
Площадь Толстого стала площадью Украинских Героев: Киеврада утвердила 16 переименований - Фото
Площадь Украинских Героев, бывшая площадь Льва Толстого (Фото - Wikipedia)

В Киеве получили новые названия 16 улиц и площадей, Киеврада утвердила переименование неактуальных названий советской эпохи. Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко

Как сообщил мэр, Киеврада на сегодняшнем заседании переименовала еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Среди прочих переименованы:

- улица Льва Толстого – теперь улица Гетьмана Павла Скоропадского;
- площадь Льва Толстого – теперь площадь Украинских Героев;
- бульвар Перова – теперь проспект Воскресенский;
- проспект Освободителей – теперь проспект Георгия Нарбута;
- проспект Юрия Гагарина – теперь проспект Леонида Каденюка;
- улица Марины Цветаевой – теперь улица Александры Экстер;
- улица Суздальская – теперь улица Олексы Гирныка.

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов, напомнил мэр.

Сергій Бережний
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