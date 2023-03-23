Площадь Толстого стала площадью Украинских Героев: Киеврада утвердила 16 переименований

В Киеве получили новые названия 16 улиц и площадей, Киеврада утвердила переименование неактуальных названий советской эпохи. Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

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Как сообщил мэр, Киеврада на сегодняшнем заседании переименовала еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Среди прочих переименованы:

- улица Льва Толстого – теперь улица Гетьмана Павла Скоропадского;

- площадь Льва Толстого – теперь площадь Украинских Героев;

- бульвар Перова – теперь проспект Воскресенский;

- проспект Освободителей – теперь проспект Георгия Нарбута;

- проспект Юрия Гагарина – теперь проспект Леонида Каденюка;

- улица Марины Цветаевой – теперь улица Александры Экстер;

- улица Суздальская – теперь улица Олексы Гирныка.

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов, напомнил мэр.

9 февраля Киеврада переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.

2 марта в Киеве переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

Сергій Бережний

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