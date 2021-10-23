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В Киеве установлен первый температурный рекорд осени: самая теплая ночь за 141 год

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 11:59
В Киеве установлен первый температурный рекорд осени: самая теплая ночь за 141 год - Фото
Ночной Киев (Фото: depositphotos.com)

В Киеве установлен первый температурный рекорд осени – ночь на 22 октября выдалась самой теплой за последний 141 год. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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По данным наблюдений метеостанции, в ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве была зафиксирована самая высокая температура за 141 год.

Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +12 градусов, что на градус теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы на 8,5 градусов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 23 октября, в Киеве днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла, – ночью – от 5 до 7 градусов.

В Киеве установлен первый температурный рекорд осени: самая теплая ночь за 141 год

  • 23 октября в Украине ожидается теплая погода и небольшие дожди, завтра похолодает.
  • В Киеве и области объявили штормовое предупреждение на 23 октября: порывы ветра достигнут 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет

Оксана Житнюк
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