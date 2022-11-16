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В Киеве в ближайшие два дня ожидается похолодание, первый снег и гололедица

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 13:38
В Киеве в ближайшие два дня ожидается похолодание, первый снег и гололедица - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Ожидается, что первый снег в столице выпадет завтра, 17 ноября. Также снегопад прогнозируется 18 ноября. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В городской администрации отметили, что снегоуборочная техника УК "Киевавтодор" начала круглосуточное дежурство в столице. "Дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедицей и оперативно убирать последствия осадков", – говорится в сообщении.

Во избежание травматизма специалисты рекомендуют водителям и пешеходам следовать советам во время гололедицы.

"Также обращаем внимание, что в темное время суток необходимо быть особенно внимательными на дорогах: водителям – соблюдать ПДД, а пешеходам – носить фликеры", – отметили в КГГА.

  • Мэр Киева Виталий Кличко сегодня сообщил, что столица возвращается к плановым отключениям электроэнергии. Перебоев с теплоснабжением, по его словам, нет.
Вадим Ребрина
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киев погода снег
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