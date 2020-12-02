В Киеве в декабре откроется для посетителей Андреевская церковь
02.12.2020, 13:17
Андреевская церковь (Фото: depositphotos.com)
В декабре после пяти лет реставрации откроется для посетителей Андреевская церковь, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
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По словам министра культуры Александра Ткаченко, открытие пройдет онлайн 12 декабря, а 13 декабря в церкви пройдет первая служба.
Министр рассказал, что в церкви отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха.
Ткаченко подчеркнул, что целью реставрации было раскрыть первичные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. В этом году будет отмечаться 320 лет со дня его рождения.
- В октябре 2018 года Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.
- 13 декабря 2018 года в Андреевской церкви прошла первая литургия во главе с экзархами Вселенского патриархата.
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