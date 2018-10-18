Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Андреевская церковь (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Против передачи голосовал Оппозиционный блок

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Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве Вселенскому патриархату. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За закон об особенностях использования Андреевской церкви Национального заповедника София Киевская №9208 проголосовали 237 депутатов. Депутаты Оппозиционного блока голосовали против.

Андреевская церковь передается в постоянное бесплатное пользование Вселенскому патриархату для богослужений и религиозных обрядов. Также предусмотрено, что Вселенский патриархат использует Андреевскую церковь с соблюдением законодательства об охране культурного наследия.

Спикер Андрей Парубий подчеркнул, что сама церковь остается в госсобственности и решение о том, чтобы передать ее в пользование Вселенскому патриархату поддержали иерархи всех украинских церквей.

Он также напомнил, что речь идет о восстановлении представительства Вселенского патриарха в Украине.

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17 октября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.