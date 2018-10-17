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17.10.2018, 17:23

Передача Андреевской церкви: Порошенко внес законопроект в Раду

Передача Андреевской церкви: Порошенко внес законопроект в Раду - Фото
Андреевская церковь (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Это станет проявлением уважения украинского государства к авторитету и роли Церкви-Матери, говорится в проекте

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Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская. Соответствующий проект закона №9208 зарегистрирован на сайте парламента 17 октября.

В документе отмечается, что передача в постоянное пользование Вселенского патриархата именно этой церкви, находящейся в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение.

Говорится, что это станет проявлением уважения украинского государства к авторитету и роли Церкви-Матери и будет способствовать процессу предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

О том, что президент предложил  передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху стало известно сегодня. Такой законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшее время.

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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Теги: петр порошенко., автокефалия, вселенский патриархат, андреевская церковь
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