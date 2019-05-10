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10.05.2019, 14:45

В Киеве в ДТП погибли двое военных: фото

В Киеве в ДТП погибли двое военных: фото - Фото
Фото: пресс-служба полиции

На Окружной автомобиль ВАЗ совершил наезд на припаркованный грузовик МАН

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В Киеве на Окружной дороге в ДТП погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-служба столичной полиции.

ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ совершил наезд на припаркованный грузовик МАН, который находился на правом краю проезжей части. Водители и пассажир легкового автомобиля погибли.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

6 мая между городом Яготын и поселком Сотниковка в Киевской области произошло смертельное ДТП: пьяный депутат горсовета на автомобиле Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Jawa. Погибли 32-летний и 57-летний мужчины – отец и сын. 

Фото: пресс-служба полиции

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Теги: дтп, киев, военные, окружная
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