В Киевской области пьяный депутат устроил ДТП: погибли люди

Фото: пресс-служба полиции

Вчера, 6 мая, около 18:00 между городом Яготын и поселком Сотнивка в Киевской области произошло смертельное ДТП: пьяный депутат горосовета на автомобиле Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Jawa. Погибли 32-летний и 57-летний мужчины – отец и сын. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Мужчины погибли на месте от полученных травм. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Реклама

Установлено, что на момент ДТП алкоголь в крови водителя авто составлял 2,0 промилле. Он задержан. Автомобиль и мотоцикл изъяли в качестве вещественных доказательств.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, которые управляют транспортными средствами.

10 апреля в Днепре произошло масштабное ДТП при участии 12 автомобилей.