В Киеве в подъезде многоэтажки повесился 23-летний мужчина - СМИ

Фото: kiev.informator.ua

Сегодня в Киеве, в жилом доме по улице Приозерная, 2б между этажами обнаружили повешенным 23-летнего мужчину. Об этом сообщает издание Информатор.

Тело находилось в парадном между 11 и 12 этажами.

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По предварительной информации, молодой человек покончил жизнь самоубийством, привязав конец петли за перила на лестничном пролете между этажами.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть человека.

Мотивы его поступка устанавливает следствие.

Как сообщалось, тело студентки университета Богомольца Мукаддас Насырлаевой, которая 30 января 2018 года предположительно прыгнула с моста Патона в Днепр, так и не было найдено.