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В Киеве в результате утреннего обстрела один человек погиб, несколько – в больнице

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 14:32
В Киеве в результате утреннего обстрела один человек погиб, несколько – в больнице - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В результате ракетного удара по Дарницкому району Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

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"Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", – сообщил он.

Кличко напомнил, что на днях российское командование угрожало атаками на Киев и другие города.

По словам мэра,  Киев был и остается целью оккупантов, поэтому не исключено, что обстрелы столицы будут продолжаться.

Кличко призвал киевлян, выехавших из города, пока не возвращаться домой, так как это рекомендуют военные, "у которых больше информации".

Он также напомнил, что посещать парки и леса в окрестностях Киева запрещено, потому что они могут быть заминированы, и уже есть трагические случаи из-за нарушения этого запрета.

Читайте также: Армия РФ под утро обстреляла Дарницкий район Киева: были взрывы на окраине столицы

Наталия Фреик
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