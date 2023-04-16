В Киеве в субботу бросили гранату в людей, полиция задержала подозреваемого

Полиция Киева сообщила, что был задержан мужчина, который вечером 15 апреля бросил в людей гранату. По основной версии, он сделал это из ревности.

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Вечером 15 апреля полиция получила сообщение о взрыве на улице Милославской, в результате которого травмированы два человека.

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство покушения на убийство двух человек.

Полиция считает, что подозреваемый увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Потерпевшая и ее знакомый были госпитализированы с телесными повреждениями, с места преступления были изъяты фрагменты боеприпаса.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов КОРД задержали по месту жительства подозреваемого, киевлянина в возрасте 34 лет, ранее не судимого, а следователи собрали доказательства его вины. В случае вынесения судом обвинительного приговора, ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

В ночь на 1 апреля во Львове взорвалась граната, один человек погиб, еще один пострадал.

Сергій Бережний

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