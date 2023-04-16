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В Киеве в субботу бросили гранату в людей, полиция задержала подозреваемого

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 18:27
В Киеве в субботу бросили гранату в людей, полиция задержала подозреваемого - Фото
Эксперты работают на месте взрыва (Фото - Полиция Киева)

Полиция Киева сообщила, что был задержан мужчина, который вечером 15 апреля бросил в людей гранату. По основной версии, он сделал это из ревности.   

Вечером 15 апреля полиция получила сообщение о взрыве на улице Милославской, в результате которого травмированы два человека. 

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство покушения на убийство двух человек. 

Полиция считает, что подозреваемый увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Потерпевшая и ее знакомый были госпитализированы с телесными повреждениями, с места преступления были изъяты фрагменты боеприпаса.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов КОРД задержали по месту жительства подозреваемого, киевлянина в возрасте 34 лет, ранее не судимого, а следователи собрали доказательства его вины. В случае вынесения судом обвинительного приговора, ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. 

Фото – Полиция Киева
Сергій Бережний
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