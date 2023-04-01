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Во Львове взорвалась граната, погиб человек – депутат горсовета

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 07:30
Во Львове взорвалась граната, погиб человек – депутат горсовета - Фото
Иллюстративное фото: Нацполиция

В ночь на 1 апреля во Львове взорвалась граната, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Взорвалась граната на ул. Замарстиновской 150, есть пострадавший один человек. Также один человек погиб", – написал депутат.

Зинкевич добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

  • 26 марта в Одесской области во время шторма волны выбросили морскую мину на берег. Боеприпас взорвался, повредив несколько домиков на побережье.

Читайте также: Гибель четырех военных в "Десне". В учебном центре сдетонировал снаряд – ГБР

Наталія Медведєва
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Львов граната взрыв война
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