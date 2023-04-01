Во Львове взорвалась граната, погиб человек – депутат горсовета

В ночь на 1 апреля во Львове взорвалась граната, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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"Взорвалась граната на ул. Замарстиновской 150, есть пострадавший один человек. Также один человек погиб", – написал депутат.

Зинкевич добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

26 марта в Одесской области во время шторма волны выбросили морскую мину на берег. Боеприпас взорвался, повредив несколько домиков на побережье.

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Наталія Медведєва

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