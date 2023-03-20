Гибель четырех военных в "Десне". В учебном центре сдетонировал снаряд – ГБР
20.03.2023, 10:10
Фото: ГБР ФБ
Госбюро расследований предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства.
Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.
Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК).
- Вчера, 19 марта, в Facebook учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого сообщил, что произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли четверо военнослужащих.
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