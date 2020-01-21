В Киеве вместо строительства новых парковок увеличат их тарифы

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Для борьбы с перегруженностью улиц в центре Киева власти столицы не будут строить новые парковки, а увеличат стоимость их услуг, а также повысят штрафы за неправильную парковку. Об этом в Facebook сообщил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, каждый год в Киеве растет количество автотранспорта. При этом "водители паркуются как им заблагорассудится, пренебрегая Правилами дорожного движения". Они часто оправдываются отсутствием стоянок, но в то же время их авто находятся неподалеку от полупустых паркингов, отметил Рахматуллин.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему, спросите вы? Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую автомобилизацию" – считает чиновник.

Вместо строительства паркингов КГГА хочет увеличить стоимость парковки и штрафы за неправильную парковку.

По словам Рахматуллина, тарифы на парковку не менялись с 2016 года. "В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 грн в час", - написал Рахматуллин.

Также, убежден чиновник, должна быть неотвратимость наказания за нарушение ПДД.

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