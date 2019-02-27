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27.02.2019, 16:27

В мэрии Киева рассказали, как бороться с неправильной парковкой

В мэрии Киева рассказали, как бороться с неправильной парковкой - Фото
Фото: facebook.com/Інспекція-з-паркування

Жалобу на нарушение правил парковки можно отправить только письменно и с фото

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Новое подразделение КГГА, которое начало свою работу в 2019 году, Инспекция по парковке опубликовала инструкцию, как бороться с неправильно припаркованными автомобилями.

В инспекции говорят, что гражданин, который стал свидетелем нарушения правил парковки, должен жаловаться в патрульную полицию.

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При этом, как отмечают в инспекции, сделать это можно только в письменной форме.

"- Для этого сделайте несколько фотографий правонарушения так, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку.

- Укажите город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и Ваши контактные данные, добавьте фотографии;

- Распечатайте полученный текст жалобы на принтере и отправьте письмом в управление патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Патрульная полиция обязана в течение 30 дней рассмотреть жалобу, установить личность нарушителя и наказать его, говорят в Инспекции по парковке.

Инспекции по парковке появились осенью 2018 года. Это стало возможным благодаря закону о реформировании парковок, который вступил в силу в конце сентября.

В феврале 2019 года  Киеве сотрудники коммунального предприятия Центр организации дорожного движения вместе с полицией начали доставлять на специальные площадки временно задержанные транспортные средства

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Теги: киев, автомобиль, парковка, инспекция, паркинг
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