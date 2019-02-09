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09.02.2019, 20:49

В Киеве начали эвакуировать авто за неправильную парковку

В Киеве начали эвакуировать авто за неправильную парковку - Фото
Иллюстративное фото

Для выполнения поставленной цели была введена круглосуточная работа грузовых автомобилей

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В Киеве сотрудники коммунального предприятия Центр организации дорожного движения вместе с полицией начали доставлять на специальные площадки временно задержанные транспортные средства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В коммунальном предприятии для выполнения поставленной цели была введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажем.

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"Временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 закона Украины об исполнительном производстве", - говорится в сообщении.

Инспекция по парковке в Киеве должна начать выполнять свои функции в 2019 году.  Уже около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, планируется нанять около 90. 

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Теги: дтп, КГГА, автомобиль, парковка, эвакуатор
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