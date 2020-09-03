В Киеве во время пожара на 24 этаже мужчина, спасаясь, залез на кондиционер: видео
Спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию - двор был запаркован частными автомобилями
На улице Сикорского в столице (Шевченковский район) возник пожар в квартире на 24 этаже 25-этажного жилого дома. Один человек погиб, еще одного удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления ГСЧС.
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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:43.
На место немедленно прибыли пожарные. Однако из-за отсутствия должного давления во внутренней сети водоснабжения дома им пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара. Также спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию - двор был запаркован частными автомобилями, отметили в ГСЧС.
В 18:03 бойцы локализовали возгорание, а в 18:56 - ликвидировали.
Во время пожара в квартире пострадал мужчина, он госпитализирован с ожогами второй степени. Также обнаружено тело владельца квартиры.
Свидетели происшествия публикуют видео, на котором мужчина стоит на кондиционера снаружи горящей квартиры.
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