В Киеве во время пожара на 24 этаже мужчина, спасаясь, залез на кондиционер: видео

Спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию - двор был запаркован частными автомобилями

На улице Сикорского в столице (Шевченковский район) возник пожар в квартире на 24 этаже 25-этажного жилого дома. Один человек погиб, еще одного удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:43.

На место немедленно прибыли пожарные. Однако из-за отсутствия должного давления во внутренней сети водоснабжения дома им пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара. Также спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию - двор был запаркован частными автомобилями, отметили в ГСЧС.

В 18:03 бойцы локализовали возгорание, а в 18:56 - ликвидировали.

Во время пожара в квартире пострадал мужчина, он госпитализирован с ожогами второй степени. Также обнаружено тело владельца квартиры.

Свидетели происшествия публикуют видео, на котором мужчина стоит на кондиционера снаружи горящей квартиры.

Вчера в Киеве на Печерске горел элитный жилой комплекс Taryan Towers.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.