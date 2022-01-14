В Киеве водитель жестоко избил мужчину за замечание о парковке, полиция отпустила: видео

В Киеве, возле одного из жилых домов в Днепровском районе водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado жестоко избил местного жителя, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Инцидент произошел около 11:30 на ул. Аболмасова.

44-летний житель дома сделал замечание водителю. В ответ тот несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и продолжил избивать. Его остановил случайный свидетель.

"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК", – сказано в сообщении.

Ресурс Киев оперативный опубликовал видео, как полиция отпускает нарушителя.

Задержанным оказался житель Киевской области 1997 года рождения. В настоящее время ему готовится уведомление о подозрении статье УК о преднамеренном тяжком телесном повреждении.

Вместе с тем, полиция Киева в своем пресс-релизе написала, что между двумя мужчинами "возникла драка". Тогда как на видео с места происшествия видно, что пострадавший ни разу не ударил водителя Toyota.

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Вадим Ребрина

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