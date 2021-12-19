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Под Черниговом депутат горсовета сбил велосипедиста и пытался скрыться: полиция

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 21:18
Под Черниговом депутат горсовета сбил велосипедиста и пытался скрыться: полиция - Фото
На месте ДТП (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Полиция Черниговской области расследует обстоятельства смертельного ДТП в Бахмаче, участником которого стал депутат горсовета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, 18 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в ​​Бахмаче произошло ДТП – водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом.

Под Черниговом депутат горсовета сбил велосипедиста и пытался скрыться: полиция

Как сообщили в полиции, после аварии водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Под Черниговом депутат горсовета сбил велосипедиста и пытался скрыться: полиция

Потерпевший от полученных травм умер по дороге в больницу.

В полиции заявили, что установили личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета.

Под Черниговом депутат горсовета сбил велосипедиста и пытался скрыться: полиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Досудебное расследование продолжается.

  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата  от Слуги народа Александра Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

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Наталия Медведева
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дтп Бахмач
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