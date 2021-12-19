Под Черниговом депутат горсовета сбил велосипедиста и пытался скрыться: полиция
Полиция Черниговской области расследует обстоятельства смертельного ДТП в Бахмаче, участником которого стал депутат горсовета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным правоохранителей, 18 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП – водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом.
Как сообщили в полиции, после аварии водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Потерпевший от полученных травм умер по дороге в больницу.
В полиции заявили, что установили личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Досудебное расследование продолжается.
- 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата от Слуги народа Александра Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.
Читайте также: Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком: 13 погибших, семеро пострадавших – фото
Комментарии