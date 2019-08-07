В Киеве возле метро горели павильоны: фото

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Сегодня утром в Днепровском районе Киева возле станции метро "Дарница" на территории рынка произошел пожар кровли над павильонами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Информация о пожаре на улице Строителей, 40 спасателям поступила в 09:30.

По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка площадью 70 квадратных метров, огонь быстро распространялся.

Пожар удалось в 10:39 локализовать на площади 250 квадратных метров, а в 10:55 - ликвидировать.

К ликвидации пожара привлекли 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона.

Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

1 июля 2019 года в результате пожара в частном жилом доме в селе Черная Одесской области погибли четверо детей.