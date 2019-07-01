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01.07.2019, 12:12

Пожар в Одесской области: погибли четыре ребенка

Пожар в Одесской области: погибли четыре ребенка - Фото
Фото: depositphotos.com

Трагедия произошла сегодня утром

Сегодня в результате пожара в частном жилом доме в селе Черная Одесской области погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе уточнили, что жертвами пожара стали дети 2017 и 2018 годов рождения. Пожар начался в 08:19, в 09:35 спасателям удалось потушить огонь, однако они к этому времени уже были без признаков жизни.

На выходных во время пожара в жилом доме в селе Гоголи Хмельницкой области погиб 3-летний мальчик. Еще один ребенок в возрасте пяти лет, вместе с 58-летней бабушкой оказались в больнице.

26 июня 2019 года в 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс кв м. Общая площадь склада – 3,5 тыс кв м. Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет. Угрозы распространения огня на соседние здания также нет.

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Теги: пожар, дети, ГСЧС, одесская область
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