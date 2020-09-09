В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа – есть погибший и пострадавший

В Киеве во время сварочных работ рванула автоцистерна, на месте происшествия работает Нацполиция

В Киеве во время сварочных работа взорвалась автоцистерна, погиб 52-летний житель Херсонской области. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции заявляют, что сообщение о взрыве поступило в 09:32. Автоцистерна рванула в результате сварочных работ на одном из предприятий на улице Вискозной.

Погиб 52-летний мужчина, еще один 33-летний пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция.

индустриальном районе Венеции произошел взрыв на химическом заводе. 15 мая 2020-го в

28 августа на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв: видео.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.