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В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа – есть погибший и пострадавший

09.09.2020, 12:15
В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа – есть погибший и пострадавший - Фото
Взрыв автоцистерны в Киеве (Фото - пресс-служба Нацполиции)

В Киеве во время сварочных работ рванула автоцистерна, на месте происшествия работает Нацполиция

В Киеве во время сварочных работа взорвалась автоцистерна, погиб 52-летний житель Херсонской области. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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В полиции заявляют, что сообщение о взрыве поступило в 09:32. Автоцистерна рванула в результате сварочных работ на одном из предприятий на улице Вискозной. 

Погиб 52-летний мужчина, еще один 33-летний пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция. 

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Владислав Сердюк
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