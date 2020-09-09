В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа – есть погибший и пострадавший
09.09.2020, 12:15
Взрыв автоцистерны в Киеве (Фото - пресс-служба Нацполиции)
В Киеве во время сварочных работ рванула автоцистерна, на месте происшествия работает Нацполиция
В Киеве во время сварочных работа взорвалась автоцистерна, погиб 52-летний житель Херсонской области. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
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В полиции заявляют, что сообщение о взрыве поступило в 09:32. Автоцистерна рванула в результате сварочных работ на одном из предприятий на улице Вискозной.
Погиб 52-летний мужчина, еще один 33-летний пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция.
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