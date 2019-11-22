В Киеве "взяли" фейковых представителей Tesla: продавали акции

Фото - пресс-служба прокуратуры Киева

Прокуратуру Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух лиц, которые якобы действовали от фейкового представительства компании "Tesla Motors Inc", принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что указанные лица с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний - псевдопредставительств "Tesla Motors Inc" и разместили рекламу о продаже ценных бумаг корпорации "Tesla", а также авто этой марки.

В действительности отношения к корпорации они не имели, а все полученные средства от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали. За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривень.