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В Киеве "взяли" фейковых представителей Tesla: продавали акции

В Киеве "взяли" фейковых представителей Tesla: продавали акции - Фото
Фото - пресс-служба прокуратуры Киева
22.11.2019, 11:47

За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривень

Прокуратуру Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух лиц, которые якобы действовали от фейкового представительства компании "Tesla Motors Inc", принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

Следствие установило, что указанные лица с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний - псевдопредставительств "Tesla Motors Inc" и разместили рекламу о продаже ценных бумаг корпорации "Tesla", а также авто этой марки. 

В действительности отношения к корпорации они не имели, а все полученные средства от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали. За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривень.

  • Ранее сообщалось, что полицейские задержали группу неизвестных, которые якобы продавали чужую квартиру. 
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Илон Маск tesla прокуратура
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