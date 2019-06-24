Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.06.2019, 13:49

В Киеве за выходные зафиксировали сразу три температурных рекорда

В Киеве за выходные зафиксировали сразу три температурных рекорда - Фото
Фото: depositphotos.com

Температура за два дня в столице побила рекорды, зафиксированные более сотни лет назад

В субботу, 22 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд в +34,0°C, что на 0,6°C выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1891 году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Кроме того, средняя суточная температура в субботу впервые за 139 лет составила +27,3°C, что на 0,7°C выше предыдущего рекордного показателя для этого дня, зафиксированного в 1943 году.

В воскресенье, 23 июня, минимальная температура в столице была самой высокой за 139 лет и составила не ниже +22,3°С, что на 1,4°С выше, чем в 1946 году.

В целом с начала июня, как отмечается, зафиксировано уже 11 температурных рекордов.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за сухой и жаркой погоды в Киеве зафиксировано постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, погода, температурный рекорд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 