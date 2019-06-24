В Киеве за выходные зафиксировали сразу три температурных рекорда

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В субботу, 22 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд в +34,0°C, что на 0,6°C выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1891 году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Кроме того, средняя суточная температура в субботу впервые за 139 лет составила +27,3°C, что на 0,7°C выше предыдущего рекордного показателя для этого дня, зафиксированного в 1943 году.

В воскресенье, 23 июня, минимальная температура в столице была самой высокой за 139 лет и составила не ниже +22,3°С, что на 1,4°С выше, чем в 1946 году.

В целом с начала июня, как отмечается, зафиксировано уже 11 температурных рекордов.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за сухой и жаркой погоды в Киеве зафиксировано постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида.