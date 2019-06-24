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24.06.2019, 12:51

Киевлян предупреждают: зашкаливает уровень загрязнения воздуха

Киевлян предупреждают: зашкаливает уровень загрязнения воздуха - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным спасателей, улучшение ситуации ожидается в последние дни июня

Из-за сухой и жарко погоды в Киеве зафиксировано постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника, снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - отметили в пресс-службе.

В течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

13 июня ГСЧС сообщала о загрязнении на улице Скляренко, Оболонском проспекте, Бессарабской и Демиивской площадах.

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Теги: киев, ГСЧС, загрязнение воздуха
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