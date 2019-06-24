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24.06.2019, 08:33

Шквалы и град летом: где ухудшится погода - карта

Шквалы и град летом: где ухудшится погода - карта - Фото
Фото: unsplash.com

По прогнозам Укргидрометцентра, ослабление жары ожидается 24-25 июня

24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области - местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +28, +33 градусов, на западе +24, +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня: сначала запад, затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче и на юге, и востоке.

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Теги: шквалы, Наталья Диденко, погода, карта, град
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