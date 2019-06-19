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19.06.2019, 08:14

Синоптики сказали, когда и где спадет жара: погода, карта

Синоптики сказали, когда и где спадет жара: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня

19 июня в Украине в течение дня предполагается + 28, + 33 градуса, в западных областях + 26, + 29 градусов, жара спадет 24-25 июня. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами возможны на западе, на востоке, Полтавская область. "Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории - без осадков", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве будет сухо и жарко, около +30 градусов. Диденко добавила, что сейчас Украина находится в зоне влияния антициклона, когда "тотальные существенные осадки маловероятны".

"По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала запад, затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче и на юге, и востоке", - уточнила синоптик.

17 июня 2019 года в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.

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Теги: Наталья Диденко, погода, жара, лето
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