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В Киеве закроют Южный мост для личного транспорта

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 08:21
В Киеве закроют Южный мост для личного транспорта - Фото
Южный мост (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

С 22 июня в Киеве закроют для личного транспорта Южный мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Отмечается, что с 22 июня по Южному мосту смогут проехать только:

– спецтранспорт экстренных и аварийных служб;

– общественный транспорт;

– транзитный грузовой транспорт;

– автомобили со спецпропусками.

  • 20 июня в Киеве открыли для личного транспорта мост Патона и мост Метро.
Марк Сировой
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киев южный мост
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