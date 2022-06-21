В Киеве закроют Южный мост для личного транспорта
21.06.2022, 08:21
Южный мост (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)
С 22 июня в Киеве закроют для личного транспорта Южный мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что с 22 июня по Южному мосту смогут проехать только:
– спецтранспорт экстренных и аварийных служб;
– общественный транспорт;
– транзитный грузовой транспорт;
– автомобили со спецпропусками.
- 20 июня в Киеве открыли для личного транспорта мост Патона и мост Метро.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии