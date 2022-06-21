В Киеве закроют Южный мост для личного транспорта

С 22 июня в Киеве закроют для личного транспорта Южный мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Отмечается, что с 22 июня по Южному мосту смогут проехать только:

– спецтранспорт экстренных и аварийных служб;

– общественный транспорт;

– транзитный грузовой транспорт;

– автомобили со спецпропусками.

20 июня в Киеве открыли для личного транспорта мост Патона и мост Метро.

Марк Сировой

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