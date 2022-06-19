В Киеве с 20 июня откроют для движения машин мост Метро и мост Патона — Кличко

В Киеве с 20 июня откроют для движения автомобилей мосты Метро и Патона. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, с утра понедельника движение через переправы будет возобновлено, также в Киеве уже работают Дарницкий, Северный и Южный мосты.

О работе общественного транспорта через мосты городская власть сообщит отдельно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также уступать дорогу каретам скорой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", — написал Кличко.

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Дмитрий Гриниченко

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