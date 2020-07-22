В Киеве закрыли несколько пляжей: список

После сильных осадков показатели микробиологических и химических исследований в водоемах превышают допустимую для купания норму

Сегодня, 22 июля, в Киеве изменили работу муниципальных пляжей – два закрыли, еще на нескольких не рекомендуют купаться. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что желтые флаги (купаться рекомендуется) размещены на пляжах "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Чорторый", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица", "Предместная слободка" .

Красные флаги (купаться запрещено) - на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

Сообщается, что такая ситуация обусловлена ​​сильными осадками, которые были накануне, 21 июля.

По объяснению специалистов, после сильных осадков показатели санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований в водоемах несколько превышают допустимую для купания норму. Для их возвращения к нормативным требуется 3-4 дня.

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Наталия Медведева

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