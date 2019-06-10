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10.06.2019, 13:50

В Киеве закрыли одну из станций метро из-за "минирования"

В Киеве закрыли одну из станций метро из-за "минирования" - Фото
Фото: LIGA.net

Станцию Печерская закрыли на вход и выход

В Киеве станцию метро Печерская закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Причина – анонимный звонов о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится также в сообщении.

Ранее сегодня закрывали на вход и выход станцию метро Олимпийская. Также из-за звонка о минировании. Взрывоопасных предметов на станции не обнаружили, Олимпийская уже открыта. 

6 июня в Киевском Институте рака из-за ложного сообщения о минировании здания сорвались около 30% операций, а также были отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкозаболеваниями.

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Теги: киев, метро, минирование, печерская
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