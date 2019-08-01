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В Киеве заминировали "Театральную". Станция полностью закрыта

В Киеве заминировали "Театральную". Станция полностью закрыта - Фото
станция метро Театральная
01.08.2019, 13:03

Станция закрыта на вход, выход и пересадку

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В Киеве заминировали станцию метро "Театральная". Об этом в Facebook сообщал коммунальное предприятие Киевметрополитен. В результате проверки взрывоопасных материалов найдено не было, а потому "Театральная" заработала в привычном режиме, информирует Киевметрополитен

"Внимание! Станция "Театральная" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - заявила пресс-служба Киевметрополитена.

Ранее в киевском метро на рельсы упал человек, в связи с чем закрывали пять станций. 

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метро театральная
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