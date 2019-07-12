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12.07.2019, 09:47

В киевском метро на рельсы упал человек: закрывали пять станций

В киевском метро на рельсы упал человек: закрывали пять станций - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

На синей ветке столичного метро поезда курсировали только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади"

обновлено

На станции метро "Оболонь" на рельсы упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

В связи с этим были закрыты несколько станций - "Тараса Шевченко", "Почайная", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра". Поезда курсировали только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади".

На месте происшествия работают специалисты.

Спустя примерно полчаса после сообщения о закрытии станций, в 9:42 в пресс-службе метрополитена сообщили о восстановлении движения поездов в нормальном режиме.

В комментариях к этому сообщению люди пишут возмущенные комментарии в адрес сотрудников метрополитена: их сообщения по рации были неразборчивы, и люди, не расслышав, шли к другой ближайшей станции, которая также была закрыта.

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Теги: киевский метрополитен, рельсы, упал, оболонь
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