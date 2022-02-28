В Киеве завтра запретят продажу алкоголя – Кличко

С завтрашнего дня, 1 марта, в Киеве запретят продажу алкогольных напитков. Об этом заявил в обращении мэр Киева Виталий Кличко.

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"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Полностью", – сказал он.

Кличко также призвал собственников аптек и магазинов не повышать цены на лекарства и товары первой необходимости. По его словам, в условиях войны это – сродни мародерству.

Мэр Киева также напомнил о новом времени комендантского часа: с 20:00 до 07:00 на улицах столицы можно находиться только с новым спецпропуском от военного коменданта.

Марк Сировой

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