В Киеве завтра запретят продажу алкоголя – Кличко
28.02.2022, 19:49
С завтрашнего дня, 1 марта, в Киеве запретят продажу алкогольных напитков. Об этом заявил в обращении мэр Киева Виталий Кличко.
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"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Полностью", – сказал он.
Кличко также призвал собственников аптек и магазинов не повышать цены на лекарства и товары первой необходимости. По его словам, в условиях войны это – сродни мародерству.
Мэр Киева также напомнил о новом времени комендантского часа: с 20:00 до 07:00 на улицах столицы можно находиться только с новым спецпропуском от военного коменданта.
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