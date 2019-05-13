В киевском метро задержали мужчину с двумя гранатами

Фото: npu.gov.ua

Сегодня в вестибюле станции столичного метро "Вокзальная" полицейские задержали мужчину, в сумке которого обнаружили две боевые гранаты Ф-1. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что во время отработки в вестибюле метро полицейские заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.

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Правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование.

Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской. Ранее проблем с законом он не имел.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

27 апреля в Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната. Один мужчина погиб на месте, женщина скончалась в больнице.