В киевской больнице, где лечат COVID-19, погибли двое мужчин: предварительно - суицид

По данным СМИ, мужчины выбросились из одного и того же окна на втором этаже

В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат больных COVID-19, в течение двух дней погибли двое мужчин. По предварительной версии, они покончили жизнь самоубийством. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Случаи произошли 21 и 22 сентября. Мужчины 1952 и 1978 годов рождения, предположительно, выбросились из окна.

Киев оперативный сообщает, что оба мужчины выбросились из одного и того же окна на втором этаже. В прокуратуре не смогли подтвердить эту информацию. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Открыто уголовное дело. Расследование - на контроле прокуратуры.

Муниципальная охрана Киева также сообщила в своих соцсетях, что оба мужчины выпрыгнули из одного и того же окна второго этажа.

"Наряды Муниципальной Охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отговорить от последнего прыжка оба раза не дали результата. После падения принимались меры реанимации, однако безуспешно", - сообщили там.

Однако, по состоянию на 16:45, это сообщение было удалено или скрыто из соцсетей муниципальной охраны.

Украинская правда со ссылкой на свои источники пишет, что погибшие, по предварительным данным, были инфицированы коронавирусом.

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Вадим Ребрина

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