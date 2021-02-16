В Киевской области школьницы отравились таблетками. Полиция говорит - насмотрелись TikTok

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В городе Боярка Киевской области две ученицы 7 класса лицея "Гармония" отравились неизвестными веществами. Одна пострадавшая умерла, другая — в больнице. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook.

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"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти", – сказано в сообщении.

Состояние госпитализированной школьницы – средне стабильное.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование.

Как сообщается, академический лицей "Гармония" подчиняется Боярской территориальной громаде.

ДОПОЛНЕНО В 17:30. В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net сообщили, что ученицы в помещении лицея приняли около 40 таблеток дротаверина. В полиции говорят, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". Когда принимали последние таблетки, написали об этом одноклассникам, те забили тревогу.

Когда девушек нашли, одна из них (12 лет) уже была без сознания, ее спасти не удалось. Вторая (13 лет) — в реанимации, ее жизнь вне опасности.

Справка. Дротаверин – лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием. В больших дозах нарушает предсердно-желудочковую проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы, может вызвать остановку сердца и паралич дыхательного центра. Обладает прямой кардиотоксичностью.

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Вадим Ребрина

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