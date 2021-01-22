У двух девушек в Запорожской области нашли наркотиков на 7 млн гривень – фото

Две девушки в возрасте 16 и 18 лет в Запорожской области занимались расфасовкой и реализацией марихуаны, экстази, а также психостимулятора альфа-PVP. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Дилеры работали на Telegram-канал: наркотики и психотропные вещества они получали через почту, расфасовывали их и отправляли клиентам, говорят в Нацполе. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные.

В результате обыска в арендованной квартире, которую, как утверждается, девушки оборудовали под фасовочный цех, были обнаружены тысячи слип-пакетов с расфасованными наркотиками и психотропами. Их общий вес - более шести килограммов.

Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривень, отмечают правоохранители.

5 января Служба безопасности заявила о блокировке контрабанды рекордной партии героина в страны Евросоюза – 1 тонна.

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Станислав Стороженко

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