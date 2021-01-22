UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У двух девушек в Запорожской области нашли наркотиков на 7 млн гривень – фото

22.01.2021, 10:44
У двух девушек в Запорожской области нашли наркотиков на 7 млн гривень – фото - Фото
Скриншот из видео Нацполиции

Две девушки в возрасте 16 и 18 лет в Запорожской области занимались расфасовкой и реализацией марихуаны, экстази, а также психостимулятора альфа-PVP. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Дилеры работали на Telegram-канал: наркотики и психотропные вещества они получали через почту, расфасовывали их и отправляли клиентам, говорят в Нацполе. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные. 

В результате обыска в арендованной квартире, которую, как утверждается, девушки оборудовали под фасовочный цех, были обнаружены тысячи слип-пакетов с расфасованными наркотиками и психотропами. Их общий вес - более шести килограммов. 

Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривень, отмечают правоохранители. 

Читайте также: СБУ: В Кропивницком задержан коммунист-агент ФСБ "Истина": шпионил за бойцами ССО – видео

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
наркотики запорожская область Национальная полиция

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 